太勵志！女諧星拍節目意外發現射擊天賦被譽「失憶特工」，僅一年考進國家隊、明日參加國際比賽

韓國女諧星金敏璟去年開始拍攝一檔運動主題的網路節目，過程中意外發掘射擊天賦，練習一年後竟順利考進國家隊，明天就要出戰國際射擊大賽了！

金敏璟16日在個人IG透露即將參加國際實用射擊協會（IPSC）比賽、感謝大家一直以來的支持，多位同僚藝人洪賢姬、李賢怡、宇宙少女多榮等紛紛留言表達祝賀。 而在一年之前，她甚至還不知道自己有驚人的運動天賦！



金敏璟的射擊之路始於《好吃的傢伙們》衍生節目。 因為是介紹美食的節目，主軸成員們的體重免不了隨著節目人氣一同飆升，所以在2020年決定開闢一檔運動主題的衍生節目《讓我做才做的！今天開始是運動小胖》，隨機抽選一位幸運成員出演。



抽籤方式是在桌子上放四個啞鈴，其中一個其實是和桌子牢牢釘在一起，誰選到它就出演。 結果金敏璟剛巧拿到那個啞鈴，還一不小心連整個桌子都提起來了！



甚至只！用！單！手！



其實金敏璟一開始非常討厭運動，這節目也是她人生第一次體驗運動，沒想到的是嘗試足球、高爾夫球、皮拉提斯、綜合格斗等項目後全都很快上手。 重點來了，去年6月第63期嘗試射擊時，第一次摸槍的金敏璟竟表現出超高命中率、幾乎全部射中5分靶心！不僅教練稱讚不止，網友也戲稱她是「失憶特工」、「原來這節目是幫人間最終兵器找回記憶」XD



隨後金敏璟持續練習，終於在今年6月通過了IPSC LV.4資格考試和國家代表選拔賽，正式進入韓國國家隊。 而這距離她首次接觸射擊，僅不過一年時間！



其實金敏璟出演節目後很快就展露出運動天賦：輕輕鬆鬆做到硬舉80kg、大腿推蹬340kg、坐姿腿屈伸196kg，因為健身房器械重量有限，上面還站了個人！連一向嚴格的健身教練樑馳昇都忍不住感歎：「妳究竟是誰？」



之前做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時也曾透露她和家人都是肌肉多骨量大的類型，能在射擊運動中表現穩定，過人的體能天賦和高度的精神集中能力可謂缺一不可。 因為積極向上的面貌，金敏璟鼓舞不少韓國觀眾開始運動，還被服裝品牌選為大碼模特，真的太勵志啊！



▽金敏璟不小心提起桌子的經典瞬間：



▽首次發現射擊天賦：



▽備戰IPSC LV.4資格考的帥氣過程：



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