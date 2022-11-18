太励志！女谐星拍节目意外发现射击天赋被誉「失忆特工」，仅一年考进国家队、明日参加国际比赛

韩国女谐星金敏璟去年开始拍摄一档运动主题的网路节目，过程中意外发掘射击天赋，练习一年后竟顺利考进国家队，明天就要出战国际射击大赛了！

金敏璟16日在个人IG透露即将参加国际实用射击协会（IPSC）比赛、感谢大家一直以来的支持，多位同僚艺人洪贤姬、李贤怡、宇宙少女多荣等纷纷留言表达祝贺。 而在一年之前，她甚至还不知道自己有惊人的运动天赋！



金敏璟的射击之路始於《好吃的家伙们》衍生节目。 因为是介绍美食的节目，主轴成员们的体重免不了随著节目人气一同飙升，所以在2020年决定开辟一档运动主题的衍生节目《让我做才做的！今天开始是运动小胖》，随机抽选一位幸运成员出演。



抽签方式是在桌子上放四个哑铃，其中一个其实是和桌子牢牢钉在一起，谁选到它就出演。 结果金敏璟刚巧拿到那个哑铃，还一不小心连整个桌子都提起来了！



甚至只！用！单！手！



其实金敏璟一开始非常讨厌运动，这节目也是她人生第一次体验运动，没想到的是尝试足球、高尔夫球、皮拉提斯、综合格斗等项目后全都很快上手。 重点来了，去年6月第63期尝试射击时，第一次摸枪的金敏璟竟表现出超高命中率、几乎全部射中5分靶心！不仅教练称赞不止，网友也戏称她是「失忆特工」、「原来这节目是帮人间最终兵器找回记忆」XD



随后金敏璟持续练习，终於在今年6月通过了IPSC LV.4资格考试和国家代表选拔赛，正式进入韩国国家队。 而这距离她首次接触射击，仅不过一年时间！



其实金敏璟出演节目后很快就展露出运动天赋：轻轻松松做到硬举80kg、大腿推蹬340kg、坐姿腿屈伸196kg，因为健身房器械重量有限，上面还站了个人！连一向严格的健身教练梁驰升都忍不住感叹：「你究竟是谁？」



之前做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时也曾透露她和家人都是肌肉多骨量大的类型，能在射击运动中表现稳定，过人的体能天赋和高度的精神集中能力可谓缺一不可。 因为积极向上的面貌，金敏璟鼓舞不少韩国观众开始运动，还被服装品牌选为大码模特，真的太励志啊！



▽金敏璟不小心提起桌子的经典瞬间：



▽首次发现射击天赋：



▽备战IPSC LV.4资格考的帅气过程：



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