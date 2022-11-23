泫雅、Tiffany人手一咖！MZ世代秋冬小众方包FIND KAPOOR，简约又百搭日常超实用

「MZ世代」已经成为南韩时尚、流行圈大势，相当於8年级左右的族群，包含泫雅、宋江等人都是这个世代出生。随著秋冬的脚步悄悄到来，男孩女孩们身上的配件也开始更新，以「复古、简约」为名的大旗席卷而来。其中又以在南韩已经卖翻的品牌「FIND KAPOOR」小方包最知名。今年除了推出全新Marty Brick 24包型外，充满怀旧感的Y2K元素更再度兴起。想要在一成不变的工作中找到惊喜吗？不妨就从自己的命定包开始下手！
盛行在2000年初期，Y2K千禧风潮今年强势重返。具有科技感的复古元素，与厌世又灰冷的中性色，成功定调FIND KAPOOR今年秋冬系列《I Love My Job》主打风格。全新包款Marty Brick 24，除了有百搭的黑色与棕色可以选择外，更有干练感的象牙白与卡其色可供选择。砖块般的硬挺外型加上叠搭皮革设计，为整体包款画龙点睛，大容量可以应付日常使用，在秋冬之际绝对是不用动脑的通勤包款。
早在春夏就已经在南韩掀起潮流的Marty 12系列，主打超迷你的翻盖小方包外型，是MZ世代最爱的小废包入门款。不同於耀眼的缤纷夏季，降低饱和度的浊色必须是秋冬唯一解答。酷甜风十足的新色奶油白、棕色适合个性又不想照著规定走的你，薰衣草紫与海军蓝推荐给优雅又内敛的女孩。
另外同样拥有复古外观，放大版的Marty 18系列，已经是南韩女星车正元最爱的私服御用包。完美落在腰间的肩带长度，无论侧背或斜背都能拉长视觉效果，不挑人的黑色、咖啡实用色，果然成为南韩KOL热卖款。至於放假玩乐出游，就交给Marty B 18迷你棉花糖包来解放双手！秋冬新增色系一样将亮度大幅降低，调和成层次感丰富的紫丁香粉、灰、黑白撞色与蓝莓色。
RED VELVET Yeri
当然掳获女神泫雅、少女时代Tiffany与金裕贞最爱的经典的水桶包Pingo 20在2022秋冬系列也没有缺席，今年一口气推出莱姆黄、浅粉色、摩卡棕等大势色，在暖阳的照射下更显得更加讨喜，俐落的无夹层一体设计，更让内部空间可以灵活运用。
泫雅
少女时代 Tiffany
(G)I-DLE 舒华
另外更不能错过简约线条打造出的Marty S 23与Marty 26肩背包款。Marty S 23相较於Marty Brick 24，最大亮点莫过於衔接背袋的金属扣环，与舒适的圆润边角，低饱和的灰蓝色、莫兰迪粉与深咖啡色，在冰冷的办公环境中，多了些许的安稳宁静感。Marty 26则持续推出热卖的黑棕不败新色，其中黑白撞色的拼接手法，也能依照当天服装随意搭配，无论带上哪咖包，都能成为最时髦的秋日女孩。
韩系时尚包款，立即抢购→https://www.dragonflyapac.com.tw/pages/findkapoor-homepage
专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们