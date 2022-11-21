那些长得很像某样「东西」的明星们！看到朴叙俊就已经忍不住笑了，孔刘像咖哩包XD

哈哈哈哈哈，看完对比图满脑子都只剩下「真的好像啊」！

李钟赫-羊驼

曾经风靡全韩网的这张对比图，之前还被本尊李钟赫转发到了自己的个人Twitter上，看来连他本人都认可，相似度高达99.99%，斜刘海和空洞的眼神简直就是神来之笔！李钟赫曾调侃：不是我长得像羊驼，而是这只羊驼长得像人。



朴叙俊-羚羊

《Zootopia》里美丽高贵的羚羊姐姐怎么看怎么像非主流时期的朴叙俊，当时的他将头发染成金色，浏海拨到一边垂下，穿的还是黑色的紧身牛仔裤，神态和羚羊姐姐不能说100%相同，相似度也有95%以上。



白一燮-白菜

白一燮自带邻家爷爷的慈祥气质，却被广大网友戏称长得像「白菜」，众人异口同声地表示：「虽然不知道为什么，就是感觉很像」。 可能白一燮和白菜都姓「白」吧。



赵宇镇-动漫人物

凭藉《鬼怪》名声大噪的演员赵宇镇很像日漫《蜡笔小新》里登场的某个漫画人物，两人都是四四方方的国字脸和浓眉毛，就连表情都极为相似，看得网友们忍不住表示：「照片太具冲击力了」、「超级像」等。



孔刘-咖哩包

连顶流韩剧男神孔刘都没逃过被拿来比较的命运，说他很像《面包超人》里的咖哩面包超人以及《Mr. Bogus》里的主人公博格斯。 哈哈哈哈，小编也说不出原因，感觉就是很像啊。



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