日本女生最想嫁的K-POP男爱豆TOP 10：金在中勇夺第一名，BTS中4人上榜！韩网友：请排队XD

迷妹们是不是都做过嫁给爱豆这种美梦（笑）？

最近日本网站「rankingoo」发起了关於「你最想和哪位K-POP男爱豆结婚？」 的投票活动，共有1295名10代~40代女性网民，一人一票选出了最想嫁的韩国男爱豆。 根据结果显示这位30代男爱豆甩开火遍全球的人气爱豆团防弹少年团的成员，位列第一。



第10名是NCT的泰容、第9位是SHINee泰民、第8名是BTS JIN、第7位是BTOB陆星材、第6位是SHINee珉豪、第5位BTS JIMIN、第4位是ASTRO车银优、季军是BTS V、亚军是BTS柾国。



BTS一团就独占了4个名额，可见人气有多火爆。



而众人瞩目的第一名则是金在中！！离开东方神起的金在中已经被韩国各大电视音乐节目封杀，鲜少有机会上节目里打歌，於是就把部份事业重心放到了日本，没想到在日本重回事业巅峰，收获了巨大的人气，更在2019年凭藉《Love Covers》 捧回了「日本唱片大赏」企划奖。



有韩国网友将相关投票结果放在韩网上，引来不少人的围观和讨论，有人留言表示：「哈哈哈哈，是不是看脸选的」、「金在中，他都出道多久了啊 人气还是如此火爆」、「我的前本命和现本命都上榜了哎」、「日本女生请排队」等。

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