快來聽金俊秀講鬼故事～曝小學與SJ銀赫遭遇靈異事件，鬼故事獲好評「聲音好好聽」

本身也是恐怖網站正式會員，也是怪談節目《深夜怪談會》忠實觀眾，JYJ金俊秀總算來到了《深夜怪談會》講鬼故事！

10日播出的《深夜怪談會》，俊秀一登場就說了自己的親身經歷，不算撞鬼但有些靈異。小學五六年級他還是練習生的時候，某次和成員們在錄音室裡練習完就睡了，直到有通電話響起……製作人接起了錄音室裡的電話，對方只是一直大口呼吸沒說話……



製作人本來想當作惡作劇，但突然想到了什麼問練習生們：「你們剛剛也聽到電話鈴聲了嗎？」詭異的地方就在這裡，錄音室的電話鈴聲應該是「嘟嘟嘟」而非「叮鈴鈴」！剛剛卻響了「叮鈴鈴」！



俊秀表示這次經驗就成為自己遇過最詭異的事情，而Super Junior銀赫也知道這件事，「那是我們一起經歷過的」。



他後來敘述了網友投稿的親身經歷怪談「全家福」，主角「金珉宇」高中時候和朋友們在公園遊樂場逗留，卻遇上了一個男童，男童身上掛著一張全家福。奇怪的是，全家福上爸爸媽媽的眼睛都被燒出了洞來……（這邊不爆雷了，一定要親自聆聽俊秀講鬼故事！）



此怪談最後拿下了30個蠟燭的佳績，主持人與其他節目成員也一致認同「很恐怖」！看完俊秀相關片段，網友大多稱讚他的嗓音，但反應不一，有人說俊秀聲音演技很好、讓恐怖氛圍加重，但也有人說俊秀講話很溫柔消弭了恐怖感呢！

▼相關片段（KKTV、LiTV可收看中文翻譯版，EP.69 20221110期）





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