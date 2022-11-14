快来听金俊秀讲鬼故事～曝小学与SJ银赫遭遇灵异事件，鬼故事获好评「声音好好听」

本身也是恐怖网站正式会员，也是怪谈节目《深夜怪谈会》忠实观众，JYJ金俊秀总算来到了《深夜怪谈会》讲鬼故事！

10日播出的《深夜怪谈会》，俊秀一登场就说了自己的亲身经历，不算撞鬼但有些灵异。小学五六年级他还是练习生的时候，某次和成员们在录音室里练习完就睡了，直到有通电话响起……制作人接起了录音室里的电话，对方只是一直大口呼吸没说话……



制作人本来想当作恶作剧，但突然想到了什么问练习生们：「你们刚刚也听到电话铃声了吗？」诡异的地方就在这里，录音室的电话铃声应该是「嘟嘟嘟」而非「叮铃铃」！刚刚却响了「叮铃铃」！



俊秀表示这次经验就成为自己遇过最诡异的事情，而Super Junior银赫也知道这件事，「那是我们一起经历过的」。



他后来叙述了网友投稿的亲身经历怪谈「全家福」，主角「金珉宇」高中时候和朋友们在公园游乐场逗留，却遇上了一个男童，男童身上挂著一张全家福。奇怪的是，全家福上爸爸妈妈的眼睛都被烧出了洞来……（这边不爆雷了，一定要亲自聆听俊秀讲鬼故事！）



此怪谈最后拿下了30个蜡烛的佳绩，主持人与其他节目成员也一致认同「很恐怖」！看完俊秀相关片段，网友大多称赞他的嗓音，但反应不一，有人说俊秀声音演技很好、让恐怖氛围加重，但也有人说俊秀讲话很温柔消弭了恐怖感呢！

▼相关片段（KKTV、LiTV可收看中文翻译版，EP.69 20221110期）





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