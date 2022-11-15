净汉现身日本SEVENTEEN快闪店竟无人识！粉丝：我们只是故作淡定，装作不认识罢了XD

SEVENTEEN的粉丝们也太好了吧。

日前，SEVENTEEN飞往日本展开巡回演唱会，同时还开了快闪店，期待以更多的方式和粉丝们互动。 成员净汉就悄悄地出现在了快闪店里，还拍了多张认证照。 照片里净汉衣著休闲，穿著运动鞋，戴著针织帽和口罩，把脸捂得严严实实。 他还故意把粉丝们的背影也拍在了镜头里。 回去之后就把照片PO在了官方Twitter上。



本命现身，粉丝们竟然没有认出他吗？ 真相并非这样，有日本粉丝在Twitter上公开快闪店观后感，表示：「搜了搜发现大家都见到了净汉，但大家都很成熟（没去打扰他），果然我们克拉（SEVENTEEN粉丝名CARAT）很棒」、「 我在快闪店门口遇到了他，当时还有按照号码顺序排整理券的队伍，大家都没有追著跑过去，也没有喧闹、拍照，只是安静地小声嘀咕'净汉？ '克拉们太优秀了」等。 原来不少粉丝都认出了净汉，但没有一个人上前打扰他，而是安安静静地继续看展，装作不认识他罢了，现场非常有秩序。



検索したらみんな遭遇してたんだ（笑）

でも大人しくしててさすがウリCARATちゃん達 — MAIKA (@SVTui_gippeum) November 13, 2022

这件事情传回韩国后就在韩网上引发了热议，表示：「日本粉丝们好有礼貌，成员也很可爱」、「好可爱，不管是粉丝还是歌手」、「这才是有礼貌的粉丝」等。

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