GOT7队长林在范JAY B巡回台北最终站12月3日登场!许愿游九份喝奶茶!

会唱、会跳、会创作又能稳当带领团队，超人气韩流实力男团GOT7的中心灵魂队长林在范JAY B，正式宣布即将於12月3日扑台於「TICC台北国际会议中心」举办世界巡回演唱会，日前消息发布后，火速让鸟宝宝（官方粉丝名）惊喜不已，因为台北场将是他巡演的最终站，更是他首次以个人之姿来台，其「必看性」不在话下，不少粉丝纷纷在社群上HIGH炸留言，等宝藏队长的这一天，真的等太久了！

具备十八般武艺的JAY B，在GOT7团体里，便是成员心中的最强精神支柱，此次个人巡回演唱会，他也透过影片先行与鸟宝宝问候，并承诺将带来最精彩的演出！12月3日「TICC台北国际会议中心」举办的世界巡回演唱会，启售时间订11/19（六）上午10：00，票价为「VIP区NT$5,800」、A区「NT$5,200」、B区「NT$4,200」、C区「NT$3,200」与身障席「NT$2,900」，全台Ibon机台与网站皆可订购，购票网址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37530 。福利上，JAY B也是给出诚意，除了全场皆能拿到纪念小卡两款与专场限定口罩，其他还有亲签海报、亲签拍立得、限定团体合影，特别的是，演唱会结束后，JAY B超贴心，将亲自在台上，一一欢送限定的鸟宝宝安全赋归！



领受各地粉丝支持，对台湾同样有著感激情谊，音乐才华一等一的JAY B，一直都有举办巡回演唱的念头，台湾更是其中必备的一站，无奈疫情影响延后再延后，让他每次都好生遗憾，总是只能透过网路与大家互动，随著疫情逐渐趋缓，JAY B也正式开启巡演行程，JAY B说：「聊到台湾，除了很多『鸟宝宝』支持外，还有最知名的便是小吃了！其中奶茶更是让我赞不绝口，所以很希望届时一到台湾，就能马上来上一杯沁凉的奶茶！」，亲民的他，还加码抢先许下许愿池：「印象中，我曾去过九份这个地方，虽然当时天气阴阴的，但不失九份浓浓复古的氛围，希望这次有机会，能在阳光明媚时重游九份，然后吃个晚餐！」，届时粉丝除了能在演唱会上见到本尊，或许也有机会，在九份确幸遇到他！



［林在范JAY B 世界巡回演唱会 台湾场］

演出日期：2022/12/3（六）18：00 （依现场实际情况而定）

演出地点：台北国际会议中心 TICC

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

售票系统：全台Ibon机台与网站

购票网址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37530

启售时间：2022/11/19（六） 上午10：00

票 价：VIP区NT$5,800 / A区NT$5,200 / B区NT$4,200 / C区NT$3,200 （对号入座）、身障席NT$2,900

主办单位：华艺娱乐股份有限公司（主办保留异动之权利）



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