女王再臨！孝琳亮片裝霸氣開場！再變身性感貓女現場接受粉絲點唱！

因疫情關係已經相隔3年才等到再與台灣粉絲們見面的孝琳，於11月12日舉辦2022世界巡迴演唱會台北場，帶來許多新專輯內首度公開演唱的歌曲，同時更演唱了SISTAR時期的人氣歌曲，令台下粉絲們重溫美好回憶。

一開場孝琳身著一襲銀色亮片裝，帶來精采序曲勁舞，十足女王霸氣登場，台下立即響起震耳欲聾的尖叫聲。孝琳也用中文問候台灣粉絲們「大家想我了嗎？我也很想你們！」更表示自從疫情以來，自己現場表演的機會減少了許多，今日能夠在台灣舉辦演出，讓她感覺相當神奇，甚至還處於懵懵的狀態，相當感謝到場支持的粉絲們。



快歌過後，孝琳希望送給大家抒情的OST歌曲，於是坐下來連續演唱了三首OST歌曲，包含《名不虛傳》的「Always」、《來自星星的妳》的「안녕」以及《主君的太陽》的「미치게만들어」，令粉絲們陷入她的高音抒情魅力。台下除了不少資深粉絲以外，更有今日第一次現場來聽孝琳演唱的粉絲們，令她感到又驚又喜，孝琳表示自己其實並沒有正式在台灣發行過唱片，卻有這麼多粉絲們支持她，讓她相當開心。



演出到中間段落也播出了一段孝琳為了本次新專輯進行許多準備工作，從拍攝專輯風格照片以及錄音，與編舞老師溝通舞蹈風格等，可以看見幾乎素顏不帶眼妝的孝琳，相當用心與熱情的投入製作會議，與各方溝通專輯的風格以及希望表達的舞蹈動作，傾盡全力製作這次的專輯。



下半場孝琳變身為性感貓女，演唱「I’m so bad」等一連串歌曲以及性感舞蹈，正當她停下來休息喝水時，台下男粉絲卻大讚「好可愛」，讓孝琳摸不著頭緒反問他「怎麼不是性感是可愛呢？」讓全場大笑。孝琳還說為了不讓大家有所遺憾，現場開放點歌，直接清唱給粉絲們聽！此起彼落的呼喊聲，最後她為大家唱了Loving U、Touch My Body以及Push push baby，讓粉絲們相當滿足。



粉絲們也透過應援影片訴說著對孝琳的想念，無論大家用什麼樣的語言，都各自表達出溫暖的心意，孝琳也感到相當意外又開心，拿著手中的應援手幅與粉絲們大合照。最後她換上螢光橘色系的服裝為大家帶來SISTAR時期的安可曲，讓全場粉絲陷入回憶殺，孝琳也相當不捨的結束這次的演出，也承諾會再努力學習中文，更常來與台灣粉絲們見面。

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