女王再临！孝琳亮片装霸气开场！再变身性感猫女现场接受粉丝点唱！

因疫情关系已经相隔3年才等到再与台湾粉丝们见面的孝琳，於11月12日举办2022世界巡回演唱会台北场，带来许多新专辑内首度公开演唱的歌曲，同时更演唱了SISTAR时期的人气歌曲，令台下粉丝们重温美好回忆。

一开场孝琳身著一袭银色亮片装，带来精采序曲劲舞，十足女王霸气登场，台下立即响起震耳欲聋的尖叫声。孝琳也用中文问候台湾粉丝们「大家想我了吗？我也很想你们！」更表示自从疫情以来，自己现场表演的机会减少了许多，今日能够在台湾举办演出，让她感觉相当神奇，甚至还处於懵懵的状态，相当感谢到场支持的粉丝们。



快歌过后，孝琳希望送给大家抒情的OST歌曲，於是坐下来连续演唱了三首OST歌曲，包含《名不虚传》的「Always」、《来自星星的你》的「안녕」以及《主君的太阳》的「미치게만들어」，令粉丝们陷入她的高音抒情魅力。台下除了不少资深粉丝以外，更有今日第一次现场来听孝琳演唱的粉丝们，令她感到又惊又喜，孝琳表示自己其实并没有正式在台湾发行过唱片，却有这么多粉丝们支持她，让她相当开心。



演出到中间段落也播出了一段孝琳为了本次新专辑进行许多准备工作，从拍摄专辑风格照片以及录音，与编舞老师沟通舞蹈风格等，可以看见几乎素颜不带眼妆的孝琳，相当用心与热情的投入制作会议，与各方沟通专辑的风格以及希望表达的舞蹈动作，倾尽全力制作这次的专辑。



下半场孝琳变身为性感猫女，演唱「I’m so bad」等一连串歌曲以及性感舞蹈，正当她停下来休息喝水时，台下男粉丝却大赞「好可爱」，让孝琳摸不著头绪反问他「怎么不是性感是可爱呢？」让全场大笑。孝琳还说为了不让大家有所遗憾，现场开放点歌，直接清唱给粉丝们听！此起彼落的呼喊声，最后她为大家唱了Loving U、Touch My Body以及Push push baby，让粉丝们相当满足。



粉丝们也透过应援影片诉说著对孝琳的想念，无论大家用什么样的语言，都各自表达出温暖的心意，孝琳也感到相当意外又开心，拿著手中的应援手幅与粉丝们大合照。最后她换上萤光橘色系的服装为大家带来SISTAR时期的安可曲，让全场粉丝陷入回忆杀，孝琳也相当不舍的结束这次的演出，也承诺会再努力学习中文，更常来与台湾粉丝们见面。

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