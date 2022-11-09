《出差十五夜》李光洙拉李棟旭下水！最後果然「輸掉」炸醬麵，李棟旭這表情太好笑 XD

《出差十五夜》STARSHIP 篇中，31人還一起吃午餐，製作組會提供基本的炸醬麵或炒碼麵，得通過遊戲來贏得開胃菜（煎餃、糖醋肉、奶油蝦、高粱酒和啤酒）。

李棟旭一聽到有高粱酒，馬上轉頭看宋承憲，宋承憲還開心喊著：「喝吧！高粱酒！」之後進行遊戲時，同組的柳演錫沒有答出來，宋承憲：「呀～你在幹什麼啊？」還打了他一下 ，到底有多想喝酒 XD 之後因為羅PD的失誤，這組也成功獲得了酒。



由於演員二組沒有獲得開胃菜，李棟旭對羅PD說：「我們什麼都沒拿到嘛～高粱酒就不奢求了，就兩瓶啤酒。」其實是害怕播出後有傻瓜的形象（因為都沒答對），李光洙：「如果我們失敗的話...醃黃蘿蔔你們全收走！」羅PD則說：「不～失敗的話，就拿走李光洙你現在在吃的炸醬麵。」其他組員馬上同意說好 XD



結果李光洙又說：「棟旭哥的也一起拿走！」就是如果我沒有，你也不可以有，下一秒他還往嘴裡大口塞炸醬麵。題目是說出五個字以上的國家名字，趁著羅PD去警告偷說答案的世琳時，李光洙接收多榮的答案，結果...他沒聽清楚答錯了，李棟旭的表情真的太經典！



下集預告中，音樂問答將猜2010年前的歌曲，氣氛看起來很好啊！每組還將進行夜宵遊戲，一直聽到羅PD再喊「叮」，也讓安俞真回：「那樣開心地笑著喊叮嗎？」到底哪組可以吃到宵夜呢？

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