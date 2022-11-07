《王后傘下》收視率屢創新高！鄭智薰（Rain）力挺自家演員並特別出演，首次以古裝亮相令觀眾驚喜

意想不到的演員出現在《王后傘下》！正在追劇的各位有沒有很驚喜？

由金憓秀等主演的tvN週末劇《王后傘下》收視率屢創新高，昨晚（6日）播出的第8集達11.8%。該部作品描述朝鮮時代的王妃在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成爲王儲的極限奮鬥記。雖然有「宮鬥」的素材，但提及更多的是母愛、教育、人才養成等議題。中殿娘娘為保護自己的兒子們，奮力抵抗大妃娘娘和大臣們的勢力，讓人追了便停不下來。



在第7集結尾，出現了意想不到的演員「特別出演」，那就是首次以古裝亮相的鄭智薰（Rain）！甚至，這個角色還沒有名字，只是一位「路人」。劇組巧妙地將漢字「雨」以旗幟的方式出現在畫面裡，令觀眾相當驚喜。

슈룹 특출 비 아니 정지훈씨

너무킹받아요 pic.twitter.com/VaBo6HTsOe — 앙해 (@giyome___) November 5, 2022

鄭智薰特別出演是為了力挺自家藝人吳藝珠，她在劇中飾演大臣之長女「清荷」。清荷誤把鄭智薰當成成枏大君（文相敏 飾）， 但對方顯然不是。鄭智薰看到清荷如此失望，一臉不以為然：「這姑娘年紀輕輕就瘋了」，相當搞笑。離開前還不死心，再問一句：「那我的相貌如何呢？」

吳藝珠於2020年底和鄭智薰創立的公司「RAINCOMPANY」簽約，並以「直進女」的形象於《王后傘下》嶄露頭角。

在第8集，清荷終於找到成枏大君，還激動地抱住對方。吳藝珠和文相敏也紛紛在個人Instagram分享花絮照，畫面相當唯美。

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