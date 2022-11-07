《王后伞下》收视率屡创新高！郑智薰（Rain）力挺自家演员并特别出演，首次以古装亮相令观众惊喜

意想不到的演员出现在《王后伞下》！正在追剧的各位有没有很惊喜？

由金憓秀等主演的tvN周末剧《王后伞下》收视率屡创新高，昨晚（6日）播出的第8集达11.8%。该部作品描述朝鲜时代的王妃在危机面前抛下自己的尊严，努力让王室头疼的闯祸王子们成爲王储的极限奋斗记。虽然有「宫斗」的素材，但提及更多的是母爱、教育、人才养成等议题。中殿娘娘为保护自己的儿子们，奋力抵抗大妃娘娘和大臣们的势力，让人追了便停不下来。



在第7集结尾，出现了意想不到的演员「特别出演」，那就是首次以古装亮相的郑智薰（Rain）！甚至，这个角色还没有名字，只是一位「路人」。剧组巧妙地将汉字「雨」以旗帜的方式出现在画面里，令观众相当惊喜。

슈룹 특출 비 아니 정지훈씨

너무킹받아요 pic.twitter.com/VaBo6HTsOe — 앙해 (@giyome___) November 5, 2022

郑智薰特别出演是为了力挺自家艺人吴艺珠，她在剧中饰演大臣之长女「清荷」。清荷误把郑智薰当成成枏大君（文相敏 饰）， 但对方显然不是。郑智薰看到清荷如此失望，一脸不以为然：「这姑娘年纪轻轻就疯了」，相当搞笑。离开前还不死心，再问一句：「那我的相貌如何呢？」

吴艺珠於2020年底和郑智薰创立的公司「RAINCOMPANY」签约，并以「直进女」的形象於《王后伞下》崭露头角。

在第8集，清荷终於找到成枏大君，还激动地抱住对方。吴艺珠和文相敏也纷纷在个人Instagram分享花絮照，画面相当唯美。

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