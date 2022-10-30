韓國進入哀悼期：除了SM萬聖節派對，《Running Man》、《出差十五夜》、《兩天一夜》等節目更進停播

今（30）日萬聖節應是許多人期待的節日，然而韓國梨泰院昨（29）日深夜發生嚴重傷亡的踩踏事故，演藝圈紛紛取消演藝活動以哀悼亡者。

在事故發生後，SM娛樂凌晨立即宣布萬聖節派對取消，透過活動平台Beyond Live發送訊息予以已購票觀眾，同時將SNS上所有萬聖節訊息刪除。除了眾所矚目的SM萬聖節派對之外，BOF（釜山ONEASIA音樂祭）K-POP演唱會亦取消，參與的歌手如MAMAMOO、Yuju（前GFRIEND成員）紛紛發布消息請粉絲諒解。



電視方面，三大台SBS、KBS、MBC馬上取消綜藝節目播出，改播梨泰院事故新聞特輯，SBS招牌音樂節目《人氣歌謠》也宣布取消了下午的現場活動及直播。



在韓國總統尹錫悅發表演說宣布全國進入哀悼期後，更多節目更進停播，如《Running Man》、《出差十五夜》、《兩天一夜》等熱門節目。週末原本就是韓綜競爭最激烈的日子，其中《Running Man》今日原先要播出BTS Jin來訪集數，《出差十五夜》則是‎STARSHIP娛樂‎篇，都是特別受到觀眾期待的，但都為了致哀而取消播出。



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