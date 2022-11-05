要到韓國旅遊的你趕緊買一張！「NAMANE卡」只要儲值就可以刷卡消費，還可以搭乘大眾運輸！

隨著國境和政策開放，越來越多人到韓國旅遊啦！

有不少人抵達韓國一定會先去明洞換韓幣吧（前陣子匯率真的很不錯 XD），但如果不想要帶那麼現金在身上的話，尤其是零錢每次到最後都會好多，可以考慮去買一張「NAMANE卡」噢！



「NAMANE卡」是一張不需要先開設帳戶，也不需要外國人登錄證就可以使用的卡，只要事先儲值，不僅可以搭乘大眾運輸，也可以像簽帳卡那樣在一般店家進行支付。

在「NAMANE卡」的 App 裡有分「支付餘額」和「交通餘額」的錢包，「支付餘額」的錢包可以通過海外信用卡（需手續費）、Kakao Pay 、轉帳等進行儲值，而「交通餘額」的錢包則可以在地鐵站、便利商店進行儲值。一般店家是使用支付餘額，搭乘大眾運輸則是使用交通餘額，兩邊的錢是可以根據需求隨時進行轉移，最少需轉移1000韓幣。App 有中文介面，可以馬上看到在哪裡花了多少錢，錢包裡面還剩下多少錢。



而「NAMANE卡」也跟 Tmoney 一樣，可以印製自己喜歡的照片（一張6000韓幣）當卡面，事先在 App 上傳好，到了機器前直接用 QRcode 掃描，可以省下許多時間。App 也可以查詢附近的發卡機位置，真的非常方便！如果接下來有計劃到韓國旅遊的朋友，不妨到了先去辦一張啦～



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