金赛纶酒驾风波后6个月首次更新IG，照片角落惊现电子烟随即秒删

金赛纶今年5月因酒驾风波退出新剧拍摄，沉寂半年后首次更新IG，照片中竟出现电子香烟，令网友感到诧异。

昨日金赛纶在IG上PO出两张照片，内容是日本漫画《东京卍复仇者》中人物Mikey的手绘稿，留言说：「Mikey君，粉蜡笔都用不好。 就用铅笔上了。」



引起注意的是其中一张照片右上角的物品，网友根据LOGO和包装盒颜色检索发现是电子香烟。 不知是不是失误上传，金赛纶很快又删除了这些照片。



童星出身的金赛纶13岁就曾爆出未成年吸烟饮酒争议。 当时有据称和她一起喝酒的网友公开聚会照片，但金赛纶及公司都进行否认，称「没有意识到红酒也是酒」、「在KTV玩得兴起，没发现香烟的存在」。



今年5月18日金赛纶又被发现酒后驾驶，行车路线歪歪扭扭、撞击路边变压器至少3次，导致周遭数十个商家停电4个半小时。 警方接到多位路人举报后出警，但金赛纶拒绝做酒测、坚持验血检查，被质疑欲拖延时间。 最终结果是酒精浓度约0.2%，达到吊销驾照标准0.08%的2.5倍。

金赛纶道歉称对自己的错误十分失望和愧疚，随后从原定出演的新剧《Trolley》下车，Netflix原创剧《猎犬们》也在8月透露会删除金赛纶已经拍好的戏份、由郑多恩代替补拍。 然而沉寂反省6个月后第一次更新IG竟是如上内容，令不少网友感到失望：「我刚刚知道她有吸烟...」、「根本没在反省吧」、「现在的气氛合适吗？」也有人猜测她是想PO到非公开账号，不料失误才变成公开。



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