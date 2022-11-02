[分集劇情]《謝幕：樹立而死》首播10分鐘就看哭！「要不要演一場改變你人生的話劇」成東鎰找上演員姜河那（EP1）

[有雷]《謝幕：樹立而死》開播第一集就獲得7.2％的高收視率起跑點，雖說看了劇情的簡介並不是太新穎的設定，但第一集卻用演員們的滿滿演技來讓大家立即進入劇情，搭配上哀切的白智榮所演唱的OST「等不到的人啊」，開播不到10分鐘就令人幾乎落下淚來。

以下為防雷線



《謝幕：樹立而死》先是介紹了1950年代，北韓一群正在逃難準備登船離開的人們，年輕的金順（河智苑飾）與揹著兒子英勳的老公（姜河那飾）也在人群中，沒想到登船的時刻金順上了船，先生與兒子卻落入海中，就這樣活生生被拆散了。轉眼間金順已成了白髮蒼蒼的92歲老奶奶（高斗心飾），經營著韓國歷史最悠久的連鎖酒店「樂園」，實際打理的人則是孫女朴世妍（河智苑飾）。



世妍依循奶奶的精神打造令人賓至如歸的樂園酒店，但在開幕當日，集團第二大股東大哥朴世俊卻召開臨時董事會，打算在酒店剛開幕時即出售酒店，但世妍為了延續奶奶的精神自然極力反對。拖著病體的金順奶奶現身董事會現場，大哥自然也無法繼續討論此議題。



金順奶奶在20年前曾透過官方活動與離散的家人見到一面，他的兒子英勳帶著孫子文成來見她，雖然約定要再次見面，之後金順卻只拿到一張英勳的死亡證明書，也無法再見到文成。金順奶奶感嘆人世無常，就算再多活些時日也不知道能否再度見到離散的家人，身邊忠心耿耿的鄭室長（成東鎰飾）看出了金順奶奶的遺憾，四處找人打聽孫子的下落。



鄭室長得知奶奶的孫子文成似乎是走私販，遊走在北韓與中國邊界，也不太可能來到此地，於是他來到乏人問津的劇場，上演的正是一齣朝鮮軍人的戲碼，無名的演員劉在憲（姜河那飾）還正在為觀眾太少而苦惱著，此時初次見面的鄭室長向他提出了建議，問他是否願意演一齣改變自己人生的大戲？為了不穩定的劇團收入而必須兼差外送的他，接下這個任務後該如何表現？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞