《王后傘下》中殿金惠秀過往隱藏的故事！啟用女團Cherry Bullet成員朴彩麟演出年輕時期

《王后傘下》收視率節節狂飆，到上週末播出的第六集已經突破雙位數。而劇情中也提到了中殿娘娘金惠秀年輕時代的故事，劇中演出金惠秀年輕時期的人選，是戲劇作品不多的新人，女團Cherry Bullet的成員朴彩麟。

《王后傘下》劇情的起伏圍繞在主角中殿娘娘金惠秀的身上，而她在劇中總能一次次完美化解危機，令觀眾們看得相當過癮，是本劇的靈魂人物。而中殿到底如何走到今天這步田地？又曾經受到什麼樣的迫害？這得從20年前的往事開始說起，而金惠秀的年輕時期則將由女團Cherry Bullet的成員朴彩麟擔綱演出。



在日前播出的《王后傘下》第六集中，中殿與大妃娘娘（金海淑飾）經歷幾次事件交手後日益加深了裂痕，劇中也呈現的中殿過往的樣子。20年前的華伶看著目前已成廢后的尹王后（徐伊淑飾）而奔跑著，看來兩人的關係相當密切又溫馨，此時登場的彩麟演出相當自然，展現出中殿青春時期還是世子嬪時的活力。



而為了完美呈現世子嬪的模樣，彩麟也下足功夫準備，從表情到語氣及手勢，小細節都不放過。而她的韓服造型也顯得相當端莊有氣質，善良又溫柔的笑容與眼神，也呈現出中殿內心柔軟的一面，沒有太多戲劇經驗的她首度挑戰史劇演出，相當到位傳神。

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