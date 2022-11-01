《王后伞下》中殿金惠秀过往隐藏的故事！启用女团Cherry Bullet成员朴彩麟演出年轻时期

《王后伞下》收视率节节狂飙，到上周末播出的第六集已经突破双位数。而剧情中也提到了中殿娘娘金惠秀年轻时代的故事，剧中演出金惠秀年轻时期的人选，是戏剧作品不多的新人，女团Cherry Bullet的成员朴彩麟。

《王后伞下》剧情的起伏围绕在主角中殿娘娘金惠秀的身上，而她在剧中总能一次次完美化解危机，令观众们看得相当过瘾，是本剧的灵魂人物。而中殿到底如何走到今天这步田地？又曾经受到什么样的迫害？这得从20年前的往事开始说起，而金惠秀的年轻时期则将由女团Cherry Bullet的成员朴彩麟担纲演出。



在日前播出的《王后伞下》第六集中，中殿与大妃娘娘（金海淑饰）经历几次事件交手后日益加深了裂痕，剧中也呈现的中殿过往的样子。20年前的华伶看著目前已成废后的尹王后（徐伊淑饰）而奔跑著，看来两人的关系相当密切又温馨，此时登场的彩麟演出相当自然，展现出中殿青春时期还是世子嫔时的活力。



而为了完美呈现世子嫔的模样，彩麟也下足功夫准备，从表情到语气及手势，小细节都不放过。而她的韩服造型也显得相当端庄有气质，善良又温柔的笑容与眼神，也呈现出中殿内心柔软的一面，没有太多戏剧经验的她首度挑战史剧演出，相当到位传神。

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