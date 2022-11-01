東方神起經紀人和SHINee經紀人結婚！允浩當MC、昌珉&溫流&Wendy唱祝歌，網：「又一場SM家族演唱會」

昨日多位網友在IG分享了SM娛樂公司社內婚禮的現場，新娘新娘分別是東方神起的女經紀人和SHINee的男經紀人，允浩、昌珉、溫流、珉豪、泰民還有師妹Wendy都到場慶祝。

東方神起允浩為婚禮擔任MC，昌珉唱祝歌COOL的《Aloha》，也就是曹政奭在《機智醫生生活》裡唱過的那首甜甜的情歌：



SHINee溫流演唱祝歌《Shine on You》，Red Velvet Wendy則唱了成始璄的《你的所有瞬間》。



新郎入場曲是SHINee的《Beautiful》，新郎新娘退場曲則是SM家經典的《HOPE》，一聽到就讓人心潮澎湃啊！因為這首歌也是今年SM家族演唱會的最後一首歌，粉絲笑稱這次婚禮本質上是又一場SMTOWN演唱會XD



Aduh ini lucu bgttt manager shinee nikah sama manager tvxq, cinlok is real hewhhehee gemes mana lagu di kondangannya lagu sm semua wkwk pake hope pula si lagu kebangsaan wkwkw lucu bgt IHpic.twitter.com/lUCmTSRsmE — iren (@takeoverthem00n) October 30, 2022

當天SHINee溫流和珉豪都到場，正在當兵的泰民也抽空參加婚禮。 昌珉唱完祝歌後回到賓客席SHINee那一桌，拍了泰民肩膀、和珉豪擊掌：



[2022.10.30 || INSTAGRAM]



Minho asisitió al matrimonio del manager de SHINee junto a Onew, Taemin, Yunho y Changmin



El matrimonio del manager Nakcheon fue junto a una manager de TVXQ!



Cr: hwangsodang

Vía: iFlamesForMinho



Flamers 민호 Chile pic.twitter.com/XJBhI3edu7 — Flamers 민호 Chile (@Flamers_Chile) October 30, 2022

據說兩位經濟人是因為珉豪和昌珉而熟悉起來的，網友：「天天跟著昌珉和珉豪混在一起，終於也陷入愛情了XD」、「這就是珉豪-昌珉效應」、「允浩和昌珉是一個完整的婚禮團隊」、「現在兩個團不僅是兄弟，更是親家」。

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