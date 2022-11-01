東方神起經紀人和SHINee經紀人結婚！允浩當MC、昌珉&溫流&Wendy唱祝歌，網：「又一場SM家族演唱會」

東方神起經紀人和SHINee經紀人結婚！允浩當MC、昌珉&溫流&Wendy唱祝歌，網：「又一場SM家族演唱會」

明星   2022年11月1日   星期二13:46   Sani  

（封面圖源：FB@tvxq，shinee）

昨日多位網友在IG分享了SM娛樂公司社內婚禮的現場，新娘新娘分別是東方神起的女經紀人和SHINee的男經紀人，允浩、昌珉、溫流、珉豪、泰民還有師妹Wendy都到場慶祝。

東方神起允浩為婚禮擔任MC，昌珉唱祝歌COOL的《Aloha》，也就是曹政奭在《機智醫生生活》裡唱過的那首甜甜的情歌：

SHINee溫流演唱祝歌《Shine on You》，Red Velvet Wendy則唱了成始璄的《你的所有瞬間》。

新郎入場曲是SHINee的《Beautiful》，新郎新娘退場曲則是SM家經典的《HOPE》，一聽到就讓人心潮澎湃啊！因為這首歌也是今年SM家族演唱會的最後一首歌，粉絲笑稱這次婚禮本質上是又一場SMTOWN演唱會XD

當天SHINee溫流和珉豪都到場，正在當兵的泰民也抽空參加婚禮。 昌珉唱完祝歌後回到賓客席SHINee那一桌，拍了泰民肩膀、和珉豪擊掌：

據說兩位經濟人是因為珉豪和昌珉而熟悉起來的，網友：「天天跟著昌珉和珉豪混在一起，終於也陷入愛情了XD」、「這就是珉豪-昌珉效應」、「允浩和昌珉是一個完整的婚禮團隊」、「現在兩個團不僅是兄弟，更是親家」。

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