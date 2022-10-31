《謝幕：樹立而死》原定製作發佈會取消但仍照常今日首播！話劇演員姜河那能否成功扮演高斗心奶奶的孫子

《謝幕：樹立而死》原定在今日晚間首播前，同日舉辦製作發佈會，但因昨日發生之梨泰院大型事故，為同表哀悼而取消了現場活動，不過不影響10月31日晚間的首播。在此就先為大家說明本劇的觀前看點。

10月31日首播的KBS2TV新月火電視劇《謝幕：樹立而死》，劇情描述已經時日無多的一位奶奶紫金順（高斗心飾），為了實現奶奶的心願，特別找來一位無名話劇演員（姜河那飾）扮演奶奶的孫子，史上最大規模的一個謊言以及周圍的人即將展開的故事。原定今日下午舉辦的《謝幕：樹立而死》製作發佈會，因梨泰院所發生之事故而取消。



《謝幕：樹立而死》擁有超強卡司包含姜河那、河智苑、高斗心、成東鎰、鄭知蘇、盧相鉉、池成炫、崔代勳、黃雨瑟惠以及權相佑，這樣的陣容在本劇尚未播出前就已引發高度話題討論，這些演員們不管在大小螢幕都有多樣化的出色作品，也相信大家在第一集就開始能夠欣賞這些華麗演技。



《謝幕：樹立而死》描述一位懷著歷史傷痛而活的女子，當她回顧此生，家人對她是什麼樣的存在，沉重的訊息在第一集的劇情中就將呈現給大家壓倒性的開端。以1950年代為背景直到2020年代，跨越了三個世代的莊嚴故事即將展開，早期的戰火無情造成家人的離散，寫實的場景令人看起來格外心酸。紫金順奶奶在歷經數十年的風霜，到了現代她的心境與想法上的曲折，將是本劇一大看點。



無名話劇演員劉在憲（姜河那飾）接下了這個任務，扮演只剩3個月生命奶奶的孫子，為了這善意的謊言而進入了奶奶這個大家族，這些家人們以及各種突發事件將為劉在憲帶來衝擊與成長，他是否能真正完成奶奶的心願？雖然劇情聽起來像是奶奶的人生紀實，鐵定充滿淚水，不過劇中瑣碎的日常以及新穎設定，還是為本劇帶來了許多反轉效果。《謝幕：樹立而死》於10月31日晚間首播。



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