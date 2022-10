BTS V、朴敘俊健康男孩的高爾夫約會！Ｖ袋子特別放愛狗名＋照片隨身帶，舉動融化粉絲

就是大男孩無誤!

在演藝圈內看見真實情誼,總是令人動容!且若都是帥哥男神聚首,同框好感情畫面更是讓粉絲暴動。由朴敘俊、朴炯植、崔宇植、BTS的V、Peakboy是眾所皆知的超級好友關係,不只私下常聚會、也會為朋友的作品站台力挺、展現義氣!因為有著深厚的友誼,也促使了旅遊實境秀《IN THE SOOP:友情旅行》的誕生。



先前幾個人泡溫泉的遊玩照片曝光,大家都沒想到,檯面上雖都是大明星,都私下還是貪玩男孩!泡在水裡合照畫面一出,各路粉絲馬上前來朝聖,因為他們真的太可愛啦!



而最近好友圈裡的朴敘俊、金泰亨再度聚首,一起去打高爾夫、享受美好運動時光,除了帥氣揮桿照、及幾張合照外,竟然還秀出幾個人躺在地上伸展的畫面,真的是真實的太可愛!眼尖的粉絲還發現,在泰亨的高爾夫球袋上,竟然還有愛狗的名字與照片,讓粉絲的心再度被泰亨的軟萌給融化了。



taehyung having "yeontan" engraved on his golf bag that’s really his kid :( pic.twitter.com/gtQ1IKjBT5