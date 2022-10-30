BTS V、朴敘俊健康男孩的高爾夫約會！Ｖ袋子特別放愛狗名＋照片隨身帶，舉動融化粉絲

就是大男孩無誤！

在演藝圈內看見真實情誼，總是令人動容！且若都是帥哥男神聚首，同框好感情畫面更是讓粉絲暴動。由朴敘俊、朴炯植、崔宇植、BTS的V、Peakboy是眾所皆知的超級好友關係，不只私下常聚會、也會為朋友的作品站台力挺、展現義氣！因為有著深厚的友誼，也促使了旅遊實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》的誕生。



先前幾個人泡溫泉的遊玩照片曝光，大家都沒想到，檯面上雖都是大明星，都私下還是貪玩男孩！泡在水裡合照畫面一出，各路粉絲馬上前來朝聖，因為他們真的太可愛啦！



而最近好友圈裡的朴敘俊、金泰亨再度聚首，一起去打高爾夫、享受美好運動時光，除了帥氣揮桿照、及幾張合照外，竟然還秀出幾個人躺在地上伸展的畫面，真的是真實的太可愛！眼尖的粉絲還發現，在泰亨的高爾夫球袋上，竟然還有愛狗的名字與照片，讓粉絲的心再度被泰亨的軟萌給融化了。



taehyung having "yeontan" engraved on his golf bag that’s really his kid :( pic.twitter.com/gtQ1IKjBT5 — lau⁷ (@jvnggkuk) October 26, 2022

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