[分集剧情]《冻死的恋爱》始源哭哭！KISS＋告白却接连被李多熙拒绝！实境节目成恋情阻碍（EP7－8）

[有雷]《冻死的恋爱》崔始源与李多熙这组多年好友看得让人太焦躁啦！始源为了不重蹈覆辙而勇敢告白，更付诸行动直接用嘴唇确认，没想到李多熙却说没感觉而拒绝更进一步。节目主PD目睹这两人的微妙情感，为了收视率炒作更将两人接吻剪影直接播出！

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《冻死的恋爱》朴载勋（崔始源饰）为情义相挺老友具丽凛（李多熙饰）而出演恋爱实境综艺《爱的王国2》，外型出众又细心的他自然立即成为焦点，女性演出者中更有早已单恋著载勋的前相亲对象智妍。载勋虽然目光离不开丽凛，但为节目效果他仍私下说好会与智妍配对。不过智妍却希望假戏真做，能真正与载勋发展恋情。



节目中为了炒作话题，原本想播出某一参加者吐露出自己小时候曾被亲戚性骚扰的往事，不过丽凛的后辈金相宇（李大辉饰）相当同情当事人，加上当事人前来拜托将画面剪掉，於是认为该删去这段落。不过另一PD姜彩璃知道后却坚持播出，丽凛只好选择以其他更冲击性的画面来制造话题，那就是朴载勋与韩智妍约会后的吻戏。



丽凛前来拜托载勋，当作演戏在镜头前亲吻智妍，载勋觉得太荒谬更连续问丽凛「我和别的女人接吻你也无所谓吗？」，载勋利用这次的机会拉近了丽凛勇敢亲下去，或许两人以往都曾各自有过其他交往对象，但接吻时都没有此刻的特别感受，在这之后但丽凛却急急忙忙离去，开始避开了载勋，甚至后来仍拒绝载勋的告白，认为自己没感觉，载勋为自己自作多情感到有些失望。不过这段画面已被拍摄下来，PD姜彩璃为炒作话题而将这画面放入首播，因为是剪影於是引发观众猜测女主角是谁？



智妍是真正单恋载勋，目睹载勋与老友接吻的现场感到相当伤心，也希望丽凛若不爱载勋可以划清界线，而她也将在节目中尽力赢得载勋的目光，智妍也在载勋面前哭诉自己的暗恋心情，载勋对智妍的情感则是感到抱歉。节目一播出，朴载勋与韩智妍的恋情开始被观众们关注，希望两人真实交往。同时但载勋将迎来另一危机，他曾因医疗事故离开医院的过往即将被揭发，对他在节目中的帅气形象必定有所冲击……



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