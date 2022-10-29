當紅炸子雞都在這了！路雲將「圈內好友」安孝燮&《偶然發現的一天》李宰旭介紹給《還有明天》李洙赫認識

演藝圈是個圈～四位新生代男神聚在一起真養眼！

時尚雜誌《W Korea》於昨晚（29日）舉行「Love You W 2022年」活動，邀請各界名人出席，而以「路雲」為中心的人脈也在網路上引起熱議。



首先，可以看到路雲的左手邊坐著安孝燮。安孝燮陸續以《浪漫醫生金師傅2》、《社內相親》等電視劇屢創事業巔峰，並曾在採訪中透露自己與路雲為至親好友‎，是觀眾們想像不到的「人脈」。



而路雲的右手邊，坐著以《還魂》再增加人生角色「張煜」的李宰旭，兩人曾合作過漫改劇《偶然發現的一天》，分別飾演「一天」和「白經」。

이것도ㅠㅠ 로운 이수혁 안효섭 쓰리샷에 나중에 이재욱 추가.. 아 도파민 돌아

두번째짤 이재욱 안효섭 사이에 금박이가 이수혁임 인사하느라 숙여서 그럼ㅋㅋㅋㅋㅋ https://t.co/vWfINqSqdA pic.twitter.com/BMggyC8zPz — 호호 (@hohoyangdo) October 28, 2022

俗話說「演藝圈是個圈」，路雲還將安孝燮、李宰旭介紹給李洙赫認識。路雲曾和李洙赫合作過另一部漫改劇《還有明天》，分別在劇中飾演「崔俊雄」和「朴中佶」。

網友剪輯「放大鏡版」，多虧路雲，才可以看到這「養眼」的畫面～



同場加映：《偶然發現的一天》A3之二金永大（飾演吳南柱）和李宰旭也見面啦！ > <

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