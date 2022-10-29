《SS9》臺灣場確定加場！又有希望了 V.S 拜託實名制，不然票都被黃牛買走

還記得上星期六的「激戰」嗎？小編目前還是一張票都沒有…

近期，官方宣佈Super Junior將於下月（11月）26、27日至臺北小巨蛋舉行「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - "SUPER SHOW 9: ROAD"– in TAIPEI-」後，便引發各界關注。門票則於上週六（22日）在售票系統開賣，呈現「秒殺」狀態，不曉得你有沒有買到票呢？

而昨日（28日）晚間，主辦方公告《SS9》臺灣場「加場」訊息，此次臺灣場將開三場，並在下月25、26、27日舉行，門票則於13日中午12:16在售票系統開賣。

對於加場的消息，網友們的反應大概可以分成：「太好了，又有希望啦！」與「拜託實名制，不然票都被黃牛買走了」。自從疫情以來，Super Junior睽違許久，終於有望再站上寶島的舞台，令不少粉絲相當期待。

或許是看中粉絲們想見偶像們的心，黃牛們越發囂張，明目張膽地在網路上兜售門票，一張票甚至可以達十萬臺幣，形成「亂象」。小編本身目前也是一張票都沒有，在這裡要提醒各位，目前詐騙猖獗，千萬不要輕易地匯款、轉帳給聲稱自己手上有票的陌生人。

프리미엄 받고 파는 티켓 안 사셨으면 좋겠어요 E.L.F 라면 규현팬이라면 .. 그렇게 오시면 행복하지 않을거 같아요..제 맘도 안 좋고.... 앞으로 공연 할 수 있는 시간은 많으니까요^^ 걱정하지 말아요 — ChoKyuHyun (@GaemGyu) October 2, 2015

還記得好多年前，圭賢就曾在個人Twitter上表示，千萬不要購買加價票，可以見面的機會有很多，不要擔心。拒絕黃牛的誘惑！還沒買到票的粉絲們，我們13號再努力一次吧～

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