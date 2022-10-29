当红炸子鸡都在这了！路云将「圈内好友」安孝燮&《偶然发现的一天》李宰旭介绍给《还有明天》李洙赫认识

当红炸子鸡都在这了！路云将「圈内好友」安孝燮&《偶然发现的一天》李宰旭介绍给《还有明天》李洙赫认识

明星   2022年10月29日   星期六10:53   Hui  

（封面图源：IG@wkorea）

演艺圈是个圈～四位新生代男神聚在一起真养眼！

时尚杂志《W Korea》於昨晚（29日）举行「Love You W 2022年」活动，邀请各界名人出席，而以「路云」为中心的人脉也在网路上引起热议。

（图源：IG@wkorea）
首先，可以看到路云的左手边坐著安孝燮。安孝燮陆续以《浪漫医生金师傅2》、《社内相亲》等电视剧屡创事业巅峰，并曾在采访中透露自己与路云为至亲好友‎，是观众们想像不到的「人脉」。

（图源：IG@wkorea）
而路云的右手边，坐著以《还魂》再增加人生角色「张煜」的李宰旭，两人曾合作过漫改剧《偶然发现的一天》，分别饰演「一天」和「白经」。

俗话说「演艺圈是个圈」，路云还将安孝燮、李宰旭介绍给李洙赫认识。路云曾和李洙赫合作过另一部漫改剧《还有明天》，分别在剧中饰演「崔俊雄」和「朴中佶」。

网友剪辑「放大镜版」，多亏路云，才可以看到这「养眼」的画面～

（图源：IG@wkorea）
同场加映：《偶然发现的一天》A3之二金永大（饰演吴南柱）和李宰旭也见面啦！ > <

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