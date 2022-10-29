仿佛在和演員男友說話！李棟旭安撫「女友」的話術超一流XD，這樣的男友哪裡可以領到～

李棟旭是什麼完美人設啊？ 人帥腿長能賺錢，關鍵還超會哄女友！

粉絲們都知道李棟旭非常喜歡在UNIVERSE付費溝通服務Private Message上和粉絲們溝通，曬照、聊天、互動頻繁，被粉絲們調侃「花錢花得最不虧的明星」。 最近李棟旭在PM上的留言又一次引發轟動，看完之後只想說「李棟旭這樣的男友哪裡可以領到？ 」

從粉絲們分享的照片上來看，李棟旭表示「今天不消息，出差中，要去地方（首爾以外的城市）拍戲。 好像專業運動員一樣，《九尾狐傳》是1938年的時代劇，所以沒有什麼在首爾和京畿道的戲份。 一周有4、5天都在地方拍戲，更忙了，完全沒有時間休息，我家和空房子一樣。 」接下來李棟旭還附上對以上話語的貼心解釋，稱：「這個解釋是不是很溫馨，有一種安慰因為沒時間約會（而生氣的）女友的感覺。 」哈哈哈哈，李棟旭真的很懂哎！給那些因為工作太忙，沒辦法陪在女友身邊的男生們回訊息的範本！如何一秒鐘安撫暴躁女友，學會這一招肯定有用。



41歲的李棟旭魅力爆棚，雖然已經到了大叔的年紀，卻完全沒有中年男人的油膩，依舊保持著緊致好身材，連清爽乾淨氣質和氛圍感也維持得很好，很少有男星40歲還在演青春偶像劇男主，而李棟旭做到了。 最近李棟旭還在個人IG上曬出《九尾狐傳2》片場花絮照，配文：「彩排由我親自來。」照片中身穿白襯衣的他手持攝像機變身攝影師，表情十分認真。



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