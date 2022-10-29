《SS9》台湾场确定加场！又有希望了 V.S 拜托实名制，不然票都被黄牛买走

还记得上星期六的「激战」吗？小编目前还是一张票都没有…

近期，官方宣布Super Junior将於下月（11月）26、27日至台北小巨蛋举行「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - "SUPER SHOW 9: ROAD"– in TAIPEI-」后，便引发各界关注。门票则於上周六（22日）在售票系统开卖，呈现「秒杀」状态，不晓得你有没有买到票呢？

而昨日（28日）晚间，主办方公告《SS9》台湾场「加场」讯息，此次台湾场将开三场，并在下月25、26、27日举行，门票则於13日中午12:16在售票系统开卖。

对於加场的消息，网友们的反应大概可以分成：「太好了，又有希望啦！」与「拜托实名制，不然票都被黄牛买走了」。自从疫情以来，Super Junior睽违许久，终於有望再站上宝岛的舞台，令不少粉丝相当期待。

或许是看中粉丝们想见偶像们的心，黄牛们越发嚣张，明目张胆地在网路上兜售门票，一张票甚至可以达十万台币，形成「乱象」。小编本身目前也是一张票都没有，在这里要提醒各位，目前诈骗猖獗，千万不要轻易地汇款、转帐给声称自己手上有票的陌生人。

프리미엄 받고 파는 티켓 안 사셨으면 좋겠어요 E.L.F 라면 규현팬이라면 .. 그렇게 오시면 행복하지 않을거 같아요..제 맘도 안 좋고.... 앞으로 공연 할 수 있는 시간은 많으니까요^^ 걱정하지 말아요 — ChoKyuHyun (@GaemGyu) October 2, 2015

还记得好多年前，圭贤就曾在个人Twitter上表示，千万不要购买加价票，可以见面的机会有很多，不要担心。拒绝黄牛的诱惑！还没买到票的粉丝们，我们13号再努力一次吧～

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