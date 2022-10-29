宋仲基&金泰梨繼《勝利號》後再傳緋聞！這次網友拿出「約會照片」當證據，細看卻有點眼熟

近日韓國論壇有人聲稱在巴黎見到宋仲基和金泰梨，讓二人因電影《勝利號》傳出傳出一年後再度受到關註，但立即有網友指出：「證據」照片根本不對。

韓國YouTube頻道「今日新聞（오늘의 뉴스）」近日PO出影片，稱21日有網友在巴黎目睹宋仲基和金泰梨約會，並公開「街頭親密接觸」照片。 此事立即被韓媒及外媒報道，很多網友也在影片下留言表示支持看好這一對。



不過很快有網友發現該照片十分眼熟，其實是炫彬和孫藝珍今年初結婚後在美國度蜜月期間被網友拍到的背影，早在4月就已出現在網上。



其實宋仲基和金泰梨已不是第一次傳出緋聞，去年兩人主演的電影《勝利號》上映後就有細心網友梳理他們的互動細節。 去年10月宋仲基出席在釜山舉辦的電影宣傳活動時，稱讚搭檔演員陳善奎後又cue到當日未到場的金泰梨：「真的很想念泰梨，如果她在這裡就好了。 其實陳善奎哥在中段也很有魅力，但還是覺得金泰梨在這裡就好了。」



金泰梨也在去年2月的採訪中稱讚宋仲基：「他待人親切、總是鼓勵大家，讓片場氣氛很好，給我『不愧是主演』的感覺。 一開始都叫他前輩、對他講敬語，後來經他同意改成了非敬語。」



金泰梨在YouTube推出vlog系列後，宋仲基也在個人IG分享看著她影片微笑的照片，留言：「請多多支持《那裡是這裡嗎》！」（*金泰梨vlog的標題）



宋仲基2017年10月與演員宋慧喬結婚，2019年6月即宣佈離婚，只維持了1年8個月的婚姻。 雖說這次緋聞可能是烏龍，但還是很多人表示不放棄希望XD

此外，宋仲基即將通過11月新劇JTBC《財閥家的小兒子》回歸小螢幕，金泰梨則確定出演金銀姬編劇的SBS《惡鬼》，期待二位在事業上的優秀表現呀！

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