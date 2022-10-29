宋仲基&金泰梨继《胜利号》后再传绯闻！这次网友拿出「约会照片」当证据，细看却有点眼熟

近日韩国论坛有人声称在巴黎见到宋仲基和金泰梨，让二人因电影《胜利号》传出传出一年后再度受到关注，但立即有网友指出：「证据」照片根本不对。

韩国YouTube频道「今日新闻（오늘의 뉴스）」近日PO出影片，称21日有网友在巴黎目睹宋仲基和金泰梨约会，并公开「街头亲密接触」照片。 此事立即被韩媒及外媒报道，很多网友也在影片下留言表示支持看好这一对。



不过很快有网友发现该照片十分眼熟，其实是炫彬和孙艺珍今年初结婚后在美国度蜜月期间被网友拍到的背影，早在4月就已出现在网上。



其实宋仲基和金泰梨已不是第一次传出绯闻，去年两人主演的电影《胜利号》上映后就有细心网友梳理他们的互动细节。 去年10月宋仲基出席在釜山举办的电影宣传活动时，称赞搭档演员陈善奎后又cue到当日未到场的金泰梨：「真的很想念泰梨，如果她在这里就好了。 其实陈善奎哥在中段也很有魅力，但还是觉得金泰梨在这里就好了。」



金泰梨也在去年2月的采访中称赞宋仲基：「他待人亲切、总是鼓励大家，让片场气氛很好，给我『不愧是主演』的感觉。 一开始都叫他前辈、对他讲敬语，后来经他同意改成了非敬语。」



金泰梨在YouTube推出vlog系列后，宋仲基也在个人IG分享看著她影片微笑的照片，留言：「请多多支持《那里是这里吗》！」（*金泰梨vlog的标题）



宋仲基2017年10月与演员宋慧乔结婚，2019年6月即宣布离婚，只维持了1年8个月的婚姻。 虽说这次绯闻可能是乌龙，但还是很多人表示不放弃希望XD

此外，宋仲基即将通过11月新剧JTBC《财阀家的小儿子》回归小萤幕，金泰梨则确定出演金银姬编剧的SBS《恶鬼》，期待二位在事业上的优秀表现呀！

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