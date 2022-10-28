沒有不瘋～只有更瘋！Super Junior 利特帶著神童出國，讓粉絲震驚：「竟然可以一手抬起」

27日，Super Junior 利特為了新綜藝《Buddy Boys》（音，버디보이즈'），經由仁川機場飛往泰國進行節目錄制。

也是節目成員之一的 Super Junior 神童，因為行程的關係沒有一起飛往，所以...利特直接扛了神童的人形立牌登場，還很淡定的拍照，拍完後還扛著進機場，這是成為另類的機場時尚嗎（笑）！

相關照片、影片一公開，也讓粉絲紛紛表示：「利特竟然可以單手抬起神童」、「怎麼會這麼好笑」、「 Super Junior 果然不會讓我失望」、「戴墨鏡又帥又搞笑」、「好想看神童看到的表情」等等。



而 JTBC 新綜藝《Buddy Boys》由 Super Junior 利特＆神童、2PM Nichkhun、CNBLUE 姜敏赫、NU'EST 出身的白虎出演，是對高爾夫真心的偶像們前往國內外旅行，享受高爾夫樂趣的節目，預計在10月底首播。這陣容感覺會超有趣啊～期待播出！



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