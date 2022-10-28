《厄憶追凶》李星民跟導演看首映被自己感動到哭！戲外也與南柱赫成真實好友

驚悚懸疑動作電影《厄憶追凶》將於11月18日在台上映，目前在韓國熱映中成績不俗，擊敗好萊塢強片《黑亞當》空降韓國票房冠軍！觀眾滿意度也高達95%以上，《厄憶追凶》有扎實的故事結構、刺激緊張的節奏、精彩的動作場面，過程中不斷反轉再反轉，沒看到最後一刻永遠無法知道結局，加上影帝李星民、南柱赫兩人絕佳的演技默契，讓許多觀眾跟著又哭又笑，就連李星民都自己看哭，還怕被南柱赫發現只好偷偷拭淚！

《厄憶追凶》故事敘述腦瘤末期的阿茲海默症患者韓弼洙（李星民飾），打算執行自己耗費60多年的復仇計畫，而他的忘年之交——20多歲的仁奎（南柱赫飾）也意外捲入這項計畫中。出道30多年的李星民十分滿意《厄憶追凶》這部作品，他還表示：「在試映會上第一次看了本作的成品，這是我自己參演的電影，我竟然還看到哭了，但當時因為南柱赫就坐在我旁邊，我原本還想忍住淚水的……」他後來看完電影後也向導演自首竟然自己看到流淚，而許多觀眾也紛紛因為李星民精湛的演技感動落淚，直呼李星民又成功締造了新的人生代表作。



導演也提到了為何會請李星民詮釋80多歲長者的原因，李一炯導演表示：「這個角色要有親切感，同時還要有復仇的冷酷感，需要很精湛的演技。加上這是老爺爺的角色，若真的要請70、80多歲的演員前輩來詮釋的話，以目前的電影拍攝環境並不容易。雖然李星民前輩還年輕，但他是我所認識的前輩中最年長的，所以如果讓他來詮釋老爺爺的角色，應該會很完美吧！」於是由李星民每次拍攝前花上數個小時化老妝，身體動作也盡量表現出老態，他也曾說就左鄰右舍都曾被他騙過去了，自己還因為一直彎著腰走路而發生頸部椎盤突出的問題呢！



而在《厄憶追凶》中和李星民有大量對手戲的南柱赫，在戲外也和相差25歲的李星民真的成了忘年之交，南柱赫表示：「起初開拍時我很緊張，但後來每次都很期待到拍攝現場。因為有李星民前輩在，才能產生許多有趣的效果，前輩讓我覺得到拍攝現場是很幸福的一件事！」《厄憶追凶》描述一位因罹患阿茲海默症而記憶正在漸漸流失的老人，趁自己還記得的時候必須完成已經計畫了六十年的復仇，但到底是記憶先消失還是復仇能先完成？《厄憶追凶》11月18日在臺上映！



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