没有不疯～只有更疯！Super Junior 利特带著神童出国，让粉丝震惊：「竟然可以一手抬起」

27日，Super Junior 利特为了新综艺《Buddy Boys》（音，버디보이즈'），经由仁川机场飞往泰国进行节目录制。

也是节目成员之一的 Super Junior 神童，因为行程的关系没有一起飞往，所以...利特直接扛了神童的人形立牌登场，还很淡定的拍照，拍完后还扛著进机场，这是成为另类的机场时尚吗（笑）！

相关照片、影片一公开，也让粉丝纷纷表示：「利特竟然可以单手抬起神童」、「怎么会这么好笑」、「 Super Junior 果然不会让我失望」、「戴墨镜又帅又搞笑」、「好想看神童看到的表情」等等。



而 JTBC 新综艺《Buddy Boys》由 Super Junior 利特＆神童、2PM Nichkhun、CNBLUE 姜敏赫、NU'EST 出身的白虎出演，是对高尔夫真心的偶像们前往国内外旅行，享受高尔夫乐趣的节目，预计在10月底首播。这阵容感觉会超有趣啊～期待播出！



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