《財閥家的小兒子》首版長預告公開！宋仲基被財閥狠心槍殺於懸崖，再睜眼竟變成仇家公子

這次連宋仲基重生後的童年模樣都出現啦！最後一個眼神完全帥爆！

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述為財閥家鞠躬盡瘁卻慘遭拋棄的人重生為財閥家小兒子的復仇故事，今日公開了時長1分鐘的劇情預告。以宋仲基的自我介紹開場：「我是順洋集團的未來資產管理組長尹炫優（尹賢宇）。」 有人稱讚他很能幹、是「讓人無需把話說第二遍的朋友」，也有人看不起他：「高中學歷加上非正式招聘，最適合給人隨便使喚了。」



尹炫優受副會長之命尋回順洋集團流到海外的資金，卻在當地遭人追殺。 對方自爆身份和財閥是同一夥：「我們是讓你做這件事的人。」 一聲槍響後，尹炫優含冤喪命。



鏡頭一轉回到1987年的首爾，尹炫優再睜開眼竟變成一名少年，而且是仇家順洋集團的小兒子陳導俊（陳道俊）（金康勳 飾）。 他注視集團的全家福照片，暗暗思索：「殺死我的人，就在這裡。」 最後一秒眼神突變，燃起可怕的復仇之火！



此前公開的桌球版預告更突出宋仲基與李星民的對峙。 戴著眼鏡的尹炫優看著會長，心裡想：「我以為即使讓我重活一次也不可能戰勝你。 但你有所不知......」宋仲基將球一一送進袋中，自信微笑道：「你面前的我真的是起死回生之人。 以仇敵的血脈，獲得重生。」



另外幾個只有3秒鐘的個人預告也很帥！這部劇將在11月18日開播，台灣於friDay影音當晚11點上線，香港、新加坡、馬來西亞等地觀眾可於黃Viu煲劇平台同步追劇！



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