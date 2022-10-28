《财阀家的小儿子》首版长预告公开！宋仲基被财阀狠心枪杀於悬崖，再睁眼竟变成仇家公子

这次连宋仲基重生后的童年模样都出现啦！最后一个眼神完全帅爆！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述为财阀家鞠躬尽瘁却惨遭抛弃的人重生为财阀家小儿子的复仇故事，今日公开了时长1分钟的剧情预告。以宋仲基的自我介绍开场：「我是顺洋集团的未来资产管理组长尹炫优（尹贤宇）。」 有人称赞他很能干、是「让人无需把话说第二遍的朋友」，也有人看不起他：「高中学历加上非正式招聘，最适合给人随便使唤了。」



尹炫优受副会长之命寻回顺洋集团流到海外的资金，却在当地遭人追杀。 对方自爆身份和财阀是同一伙：「我们是让你做这件事的人。」 一声枪响后，尹炫优含冤丧命。



镜头一转回到1987年的首尔，尹炫优再睁开眼竟变成一名少年，而且是仇家顺洋集团的小儿子陈导俊（陈道俊）（金康勋 饰）。 他注视集团的全家福照片，暗暗思索：「杀死我的人，就在这里。」 最后一秒眼神突变，燃起可怕的复仇之火！



此前公开的桌球版预告更突出宋仲基与李星民的对峙。 戴著眼镜的尹炫优看著会长，心里想：「我以为即使让我重活一次也不可能战胜你。 但你有所不知......」宋仲基将球一一送进袋中，自信微笑道：「你面前的我真的是起死回生之人。 以仇敌的血脉，获得重生。」



另外几个只有3秒钟的个人预告也很帅！这部剧将在11月18日开播，台湾於friDay影音当晚11点上线，香港、新加坡、马来西亚等地观众可於黄Viu煲剧平台同步追剧！



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