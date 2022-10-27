[分集劇情]《依法相愛吧》「一起經歷所有改變的承諾」李世榮終於領悟婚姻真諦！與李昇基走向幸福（EP15－16完）

[有雷]《依法相愛吧》終於在最終回高甜收尾，猶豫著是否要走向婚姻的李世榮，遭逢父親驟逝與身邊友人面臨離婚情況，似乎也懷疑著婚姻的承諾。李昇基則是耐心等待與守候，終於抱得美人歸。兩人共同經營Law Café為更多人解決法律諮詢問題。

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《依法相愛吧》正浩（李昇基飾）終於下跪求婚，宥利（李世榮飾）卻一口拒絕，並非不愛正浩，而是經歷了父親意外離世，加上看到老友世妍帶著小孩跑來說想要離婚，連正浩的媽媽也正在考量離婚這件事，讓她實在難以相信婚姻，對於未來的恐懼，讓她覺得無法保證的事情就不該有所承諾。正浩相當理解她，也認為自己操之過急，於是不再提起結婚。



都韓建設的李便雄依舊作惡多端，傷害了自己的父親以外，更綁架了宥利的媽媽，正浩自己一人與偵探共同循線調查，並且獨自面對李便雄談判，宥利與警方雖然趕到現場，但正浩還是被狡猾的李便雄用刀刺傷，幸虧緊急手術後並無大礙。宥利意識到自己有多害怕失去正浩，在病床旁不敢闔眼。還對正浩表白自己的心意，希望他別再獨自解決問題，別再受到傷害。



宥利透過母親一席話，了解到婚姻約定的並不是永遠不變，而是決心與身邊那個人一起經歷所有改變，於是她立即衝向了正浩，說自己改變心意了，想要與他結婚，經歷之後的一切，正浩開心到以為自己在作夢。而原本想要離婚的世妍，也與老公解開了誤會，繼續甜甜蜜蜜地共同育兒。而正浩的母親也認知到，自己為了逃離都韓集團而結婚，但這個重擔其實只是換了老公替她頂著罷了，老公為她所承受的也相當多。



正浩與宥利終於結婚了，之前曾是Law Café的委託人們也都一一現身祝福，而在戶外舉行的婚禮卻遇到了颱風天，即便場地被吹得一團亂，新郎新娘也被雨淋濕，不過大家仍然笑得相當開心。宥利體會到人生無常，希望正浩找出自己真正的興趣，即使沒有她也要能繼續生活。檢察廳希望正浩回到原本的工作崗位，不過他卻樂於與宥利共同在Law Café為民眾提供法律諮詢服務，Law Café的客人也因此越來越多絡繹不絕。



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