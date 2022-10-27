[分集剧情]《依法相爱吧》「一起经历所有改变的承诺」李世荣终於领悟婚姻真谛！与李升基走向幸福（EP15－16完）

[有雷]《依法相爱吧》终於在最终回高甜收尾，犹豫著是否要走向婚姻的李世荣，遭逢父亲骤逝与身边友人面临离婚情况，似乎也怀疑著婚姻的承诺。李升基则是耐心等待与守候，终於抱得美人归。两人共同经营Law Café为更多人解决法律谘询问题。

以下为防雷线



《依法相爱吧》正浩（李升基饰）终於下跪求婚，宥利（李世荣饰）却一口拒绝，并非不爱正浩，而是经历了父亲意外离世，加上看到老友世妍带著小孩跑来说想要离婚，连正浩的妈妈也正在考量离婚这件事，让她实在难以相信婚姻，对於未来的恐惧，让她觉得无法保证的事情就不该有所承诺。正浩相当理解她，也认为自己操之过急，於是不再提起结婚。



都韩建设的李便雄依旧作恶多端，伤害了自己的父亲以外，更绑架了宥利的妈妈，正浩自己一人与侦探共同循线调查，并且独自面对李便雄谈判，宥利与警方虽然赶到现场，但正浩还是被狡猾的李便雄用刀刺伤，幸亏紧急手术后并无大碍。宥利意识到自己有多害怕失去正浩，在病床旁不敢阖眼。还对正浩表白自己的心意，希望他别再独自解决问题，别再受到伤害。



宥利透过母亲一席话，了解到婚姻约定的并不是永远不变，而是决心与身边那个人一起经历所有改变，於是她立即冲向了正浩，说自己改变心意了，想要与他结婚，经历之后的一切，正浩开心到以为自己在作梦。而原本想要离婚的世妍，也与老公解开了误会，继续甜甜蜜蜜地共同育儿。而正浩的母亲也认知到，自己为了逃离都韩集团而结婚，但这个重担其实只是换了老公替她顶著罢了，老公为她所承受的也相当多。



正浩与宥利终於结婚了，之前曾是Law Café的委托人们也都一一现身祝福，而在户外举行的婚礼却遇到了台风天，即便场地被吹得一团乱，新郎新娘也被雨淋湿，不过大家仍然笑得相当开心。宥利体会到人生无常，希望正浩找出自己真正的兴趣，即使没有她也要能继续生活。检察厅希望正浩回到原本的工作岗位，不过他却乐於与宥利共同在Law Café为民众提供法律谘询服务，Law Café的客人也因此越来越多络绎不绝。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻