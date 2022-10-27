李瑞鎮做客下週《劉QUIZ》！嗆羅PD「只是運氣好、什麼都丟給我」，心中的「李祘」是李俊昊

下周《劉QUIZ》「知道多少就能看到多少」特輯請來三位嘉賓，包括兪弘濬教授、從墊底學生變成斯坦福大學助理院長的Paul Kim，而最後一位就是「魔性演員」李瑞鎮。

李瑞鎮聊到一起搭檔了9年之久的羅PD，「大言不慚」地說：「羅暎錫也就是運氣好。 他什麼都讓我自己做，是真的。」



李瑞鎮在2007年和韓志旼一起主演MBC古裝劇《李祘》，分別飾演君王李祘和宜嬪成氏。 去年《衣袖紅鑲邊》播出後李俊昊飾演的李祘也斬獲大批人氣，但韓志旼表示她心中的李祘仍然是李瑞鎮。 節目組把韓志旼的話轉達給李瑞鎮，不料他的反應：「可我心中的李祘是李俊昊啊。」



《李祘》這部劇當時大受歡迎，原定60集結束、最後又追加了17集，但人氣依然居高不下，後半段收視率幾乎都在30%以上。 劉在錫提到李瑞鎮當時要求給所有演員加薪、給工作人員補償休假，以此作為延長1集的條件，李瑞鎮：「確實是這樣沒錯，但延長太多也很討厭。」 讓MC們爆笑不已。 劉在錫問他是不是經常被人誇很會講話，李瑞鎮道：「倒是經常有人說我講話很過分。」 XD



李瑞鎮這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》將在下週三（11月2日）與大家見面，期待中！



유퀴즈 다음주



유홍준교수

스탠퍼드 부학장님 폴김

이서진 배우 pic.twitter.com/hgQl888Jup — 유느처돌이 (@onlyYoo0814) October 26, 2022

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