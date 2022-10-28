裴仁爀...一个最近让人世界观崩塌的演员！「副业」是世子、「主业」是应援团长XD

是谁在为《王后伞下》病情加重的世子伤心流泪？ （哦！是小编自己）

《王后伞下》正在热播中，王后林姀怜（金惠秀 饰）有5个亲生儿子，世子（裴仁爀 饰）是王后的长子也是最另她省心的一个，性格成熟，文武双全还有责任有担当，懂得孝顺、体贴母后，是完美的帝王之才。谁知，世子却得了血虚厥！看到他吐血倒在王后怀里不省人事，相信很多观众都忍不住为他揪心，祈祷他能够康复。



然而看过剧情简介的小伙伴应该都知道，《王后伞下》的男主角是文相敏主演的「成枏大君」，世子咳血晕倒实则也是在为成枏大君上位埋下了伏笔，也意味著世子很有可能去世。不管观众们多不愿意世子离开，剧情大概率朝著这样的趋势发展。



不过，对於裴仁爀来说，世子可能只是个副业（笑），而他的主业则是隔壁剧《Cheer Up》 的校园应援团团长（误！！！）正宇（裴仁爀饰）是延禧大学应援团Teia的团长，一个斯文帅气又爱管闲事充满正义感的小鲜肉，时常路见不平，也因如此在学校的某个角落和女主角海伊（韩智贤 饰）误打误撞地认识对方。



原本该是风云社团的「Teia」却面临解散危机，同时如同被诅咒一般被被各种事故袭击，身为团长朴正宇该如何守住应援团呢？ 不同於《王后伞下》中稳重温和的世子，正宇有著大学生的热情和冲动，凭藉著一股热血在校园生活中横冲直撞，截然不同的两个人设被他刻画得得当，让观众们看到他今后演艺之路上的无限可能。



因为《Cheer Up》和《王后伞下》先后相隔不久就开播，导致不少观众不停在两部剧的故事中转换，加上裴仁爀饰演的都是重要角色，让人很难忽略，导致很多观众吐槽「世界观崩塌了」（笑）。



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