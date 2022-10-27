素人戀綜出演費引發熱議！《換乘戀愛2》每集100萬韓幣、《我是Solo》約會費用需自行負擔！

韓國戀愛綜藝節目越來越多元，相信大家一定也都很好奇素人們的片酬是多少吧 XD

今日（27日）《我是Solo》和《換乘戀愛》的片酬也在 The qoo 引發熱烈討論。《我是Solo》的出演費用是5～6天整體算下來給100萬韓元（約台幣22000）左右，而在節目中進行約會的費用，則需要嘉賓本人自行負擔；《換乘戀愛》的出演費用是每集100萬韓元，第二季總共有20集（拍攝三週），如果首集就出演差不多可以拿到2000萬韓元。



韓網友：「片酬2千萬韓元，大發」、「原來元彬聽到出演費後感嘆是有原因的啊 呵呵呵」、「再給鉉奎和奈言...海恩多點獎金吧」、「《我是Solo》的約會費用不是製作組出的嗎」、「我覺得就算给2千萬我也不會做，好神奇啊」、「我還想為什麼樣參加換乘呢」、「比起挨罵...不覺得太多」、「不僅是出演費，Instagram 的關注也會大幅上升」、「誰會因爲片酬出演，用那個宣傳自己，累積認知度，上傳廣告就能賺很多」等等。



另外，《換乘戀愛》第19集中，出演者與 X 進行約會後，可以再選擇一個人進行秘密的約會。但是對於變化，他們的立場差異明顯，有人似乎明確地確定自己的想法，但有人卻因 X 和 NEW 之間的矛盾而陷入混亂。而節目將在本週五（28日）播出最後一集，他們的最終選擇會是？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞