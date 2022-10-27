素人恋综出演费引发热议！《换乘恋爱2》每集100万韩币、《我是Solo》约会费用需自行负担！

韩国恋爱综艺节目越来越多元，相信大家一定也都很好奇素人们的片酬是多少吧 XD

今日（27日）《我是Solo》和《换乘恋爱》的片酬也在 The qoo 引发热烈讨论。《我是Solo》的出演费用是5～6天整体算下来给100万韩元（约台币22000）左右，而在节目中进行约会的费用，则需要嘉宾本人自行负担；《换乘恋爱》的出演费用是每集100万韩元，第二季总共有20集（拍摄三周），如果首集就出演差不多可以拿到2000万韩元。



韩网友：「片酬2千万韩元，大发」、「原来元彬听到出演费后感叹是有原因的啊 呵呵呵」、「再给铉奎和奈言...海恩多点奖金吧」、「《我是Solo》的约会费用不是制作组出的吗」、「我觉得就算给2千万我也不会做，好神奇啊」、「我还想为什么样参加换乘呢」、「比起挨骂...不觉得太多」、「不仅是出演费，Instagram 的关注也会大幅上升」、「谁会因爲片酬出演，用那个宣传自己，累积认知度，上传广告就能赚很多」等等。



另外，《换乘恋爱》第19集中，出演者与 X 进行约会后，可以再选择一个人进行秘密的约会。但是对於变化，他们的立场差异明显，有人似乎明确地确定自己的想法，但有人却因 X 和 NEW 之间的矛盾而陷入混乱。而节目将在本周五（28日）播出最后一集，他们的最终选择会是？



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