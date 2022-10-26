防弹少年团再战2023 Grammy：二度入围「最佳流行组合」，不惧空白期携4新歌角逐3大奖项！

全球四大表演艺术奖项之一Grammy Award（葛莱美奖、格林美）将在2023年2月举办第65届颁奖典礼，据美媒报导，防弹少年团已向主办方提交4首歌曲参加多个奖项的角逐。

4首新歌角逐3大奖项，新专辑资格不足

防弹少年团向「年度歌曲」和「最佳流行组合或团体」提交的4首歌分别是今年6月精选专辑《Proof》的主打歌《Yet To Come》，与Coldplay合作的《My Universe》，田柾国与Charlie Puth合作的《Left and Right》，以及与Benny Blanco和Snoop Dogg合作的《Bad Decisions》。 除《My Universe》的三首歌也有参选「最佳MV」奖。

「年度专辑」方面，因葛莱美规定专辑长度的75%以上必须是新录制歌曲，所以《Proof》作为精选专辑失去评选资格。 而与其他艺人合作的三首歌曲最终会以BTS还是合作艺人的名义参与角逐，仍是未知数。



曾二度入围「最佳组合」、多次带来表演舞台

65届葛莱美奖的参选范围是去年10月1日至今年9月30日发行的歌曲，艺人向希望竞选的奖项提交作品，原本的制度是由国家录音艺术科学学院进行匿名投票决定获奖名单，从64届开始改由录音学院成员共同投票决出获奖者。 入围名单将在11月15日公布。

葛莱美奖共设80多个奖项，但具体奖杯数每年不同，其中最受瞩目的是四个奖项为年度专辑、年度制作、年度歌曲、最佳新人，又被称作「大四喜」。

防弹少年团2019年就曾作为颁奖嘉宾出席颁奖礼，2020年二度登上葛莱美、与Lil Nas X带来《Old Town Road》合作舞台，2021及2022年以《Dynamite》和《Butter》两度入围「最佳流行组合或团体」，但均失之交臂。 从受邀到提名，不知道明年能否终於摘得奖项呢？



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻