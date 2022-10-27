倾盆大雨之下穿雨衣仍然坚持彩排的IU：人美心善歌甜还敬业，是优质偶像啊！

IU能够成为韩国歌坛SOLO第一人不是没有理由的，这也太敬业了吧！

IU的官方YouTube频道上公开了一则以「比任何时候都热烈的橙色太阳」的长影片，记录了9月IU在奥林匹克主竞技场举办个唱时的台前幕后所有时刻。



9月16日，IU在演出场地进行开唱前的最后一次彩排，却没想到天降大雨，天气十分恶劣。 正当所有工作人员在考虑是否要继续进行下去时，IU却说：「来活用一下水坑吧，水的表演。」 完全没有抱怨天气，也缓解了现场焦躁的气氛，接著她有说道：「正好我也打算在《时间之外》（Above the time）时洒水。 我知道今天会下雨啦。」安抚了所有工作人员的心。



倾盆大雨之下IU丝毫没有退怯，仍然坚持在彩排，在满是雨水的舞台上认真唱歌跳舞，为了第二天完美演出而努力著。 同时她还不忘鼓舞身边的工作人员，「各位不要气馁」、「一切都会好的」。



看了影片的粉丝和网友纷纷大赞IU处事不惊的态度和敬业精神，表示：「不愧是IU」、「这么大的雨还在彩排，IU太专业了」、「她一直都在鼓舞大家的士气」、「这样努力的人怎么可能不红呢」等。



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