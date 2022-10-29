仿佛在和演员男友说话！李栋旭安抚「女友」的话术超一流XD，这样的男友哪里可以领到～

李栋旭是什么完美人设啊？ 人帅腿长能赚钱，关键还超会哄女友！

粉丝们都知道李栋旭非常喜欢在UNIVERSE付费沟通服务Private Message上和粉丝们沟通，晒照、聊天、互动频繁，被粉丝们调侃「花钱花得最不亏的明星」。 最近李栋旭在PM上的留言又一次引发轰动，看完之后只想说「李栋旭这样的男友哪里可以领到？ 」

从粉丝们分享的照片上来看，李栋旭表示「今天不消息，出差中，要去地方（首尔以外的城市）拍戏。 好像专业运动员一样，《九尾狐传》是1938年的时代剧，所以没有什么在首尔和京畿道的戏份。 一周有4、5天都在地方拍戏，更忙了，完全没有时间休息，我家和空房子一样。 」接下来李栋旭还附上对以上话语的贴心解释，称：「这个解释是不是很温馨，有一种安慰因为没时间约会（而生气的）女友的感觉。 」哈哈哈哈，李栋旭真的很懂哎！给那些因为工作太忙，没办法陪在女友身边的男生们回讯息的范本！如何一秒钟安抚暴躁女友，学会这一招肯定有用。



41岁的李栋旭魅力爆棚，虽然已经到了大叔的年纪，却完全没有中年男人的油腻，依旧保持著紧致好身材，连清爽干净气质和氛围感也维持得很好，很少有男星40岁还在演青春偶像剧男主，而李栋旭做到了。 最近李栋旭还在个人IG上晒出《九尾狐传2》片场花絮照，配文：「彩排由我亲自来。」照片中身穿白衬衣的他手持摄像机变身摄影师，表情十分认真。



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