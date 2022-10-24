論寬肩對男演員的重要性！李敏鎬從精神小夥變氣質高富帥，全靠肩寬襯托XD

男神李敏鎬完美詮釋了肩寬對於男人來說的重要性！

肩膀象徵著力量和可靠性，有著太平洋肩寬的男人們總是被認為是真誠、可靠、值得信賴的，結實寬厚的肩膀也完美襯托出了男人的帥氣。 正因為這樣的審美，很多男明星都苦下功夫，希望造就肩霸，李敏鎬就是其中一位。

我們先來看看出道前的李敏鎬，看臉是頂流配置，但看見瘦窄的肩膀，氣勢就掉了大半。肩膀實在太窄了，總覺得這個男人一陣風就被被刮跑，遇到壞人要怎麼保護心愛的女人呢??? 最重要的是肩窄就顯得頭大，比例失調。



如果一直保持這種肩寬的話，和任何女明星搭配都體現不出CP感吧，氣質還顯得有點小家子氣，總之和霸總、財閥富家子的氣質毫不沾邊。



想必李敏鎬也認識到了這一點，後期出演作品時就明顯能夠看到肩寬倍增，厚實寬闊的肩膀立馬就拉升了整個人的氣質，變身完美衣架子，能夠撐起任何服裝。



寬肩勢必顯得腰細，倒三角身材是每一個男人所追求的完美身材，人也顯得更有力量，看起來是不是更加有安全感呢？



寬肩+絕佳的體態+帥氣顏值，在氣質這方面李敏鎬已經一騎絕塵了。





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