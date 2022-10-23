時隔5個月...BTS再次跟與韓國著名護膚化妝品集團推出聯乘睡眠唇膜，這次更以3首熱門歌曲為主題！

這次更推出3種味道呢！ARMY最想入手哪一款呢？

BTS防彈少年團在韓國以至全球的人氣，相信真的不用小編多去介紹！而韓國著名護膚化妝品集團Amorepacific就在今年5月開始，首次與BTS聯乘合作，推出旗下品牌LANEIGE「BTS紫」專屬特別版皇牌唇膜，產品樽身及包裝上均印有BTS標誌，以及巡迴演唱會「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」標誌圖案。唇膜配上香甜熊仔軟糖香氣，傳遞出「Sweet Purple Dreams!」熱愛生活的訊息，有ARMY有入手這款嗎？



而時隔5個月...推出全新「LIP & POP特別版」，當中的設計是聯結BTS極具潮流色彩且充滿型格個性的音樂主題，以「Love your LIPS, Feels like POP!」為概念，加入了BTS專輯的美術設計，給人感覺熱情甜美中又帶點帥氣型格的感覺！



這次一共推出３款全新別注版香味！靈感源自於BTS的熱門歌曲，分別為體現了《Butter》的黃色「奶油(Butter)」、《Permission to Dance》的橙色「蜜桃冰茶(Peach Iced Tea)」及《Dynamite》的米白色「甜蜜糖果(Sweet Candy)」。



如果很想入手的ARMY，記住由10月24日起，將於LANEIGE官方網店早上10時開售預先發售。而11月1日起，就會在LANEIGE專門店開始發售！



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