JIN入伍服役也能看到BTS完整體演出！韓國防部承諾會向防彈少年團提供機會

隨著防彈少年團大哥JIN的入伍，ARMY們已經開始扒手指盤算什麼時候才能看到完整體。

17日，HYBE官宣今年31歲的防彈少年團隊內大哥JIN將在月底取消入伍延期申請，這就意味著JIN在未來的2個多月內隨時入伍服役，同時經紀公司還表示餘下的6名成員也將按照各自的計劃陸續入伍。從防彈少年團人氣走向全球開始，關於他們是否要服兵役的話題就從未停止過，一直都是政界與大眾文化藝術界討論的焦點。對於防彈少年團成員的入伍，韓國國防部也有話要說。



18日，韓國國防部發言人文弘植（音譯）在例行記者會上對防彈少年團的兵役做出了回應，表示「防彈少年團成員在入伍服役期間可以參加公益性質或國家層面上的活動」，從而引發了關注。 文弘植透露：「有公益性質或是國家性質的活動時，若他本人（JIN）願意的話，我們會提供機會。 目前，軍隊也向部份官兵提供過此類機會，沒有特定的活動區分。 」韓媒將文弘植的話解讀為「即使JIN作為陸軍入伍，防彈少年團若是舉辦公益性質的演唱會，粉絲們也能看到BTS完整體站在舞台上」。



不僅如此，韓國國防部長官李鐘燮也曾對外表達過「若是有國家層面的活動，防彈少年團成員即使在服役期間，他們也可以出國演出」的意思。

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