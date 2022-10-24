论宽肩对男演员的重要性！李敏镐从精神小伙变气质高富帅，全靠肩宽衬托XD

男神李敏镐完美诠释了肩宽对於男人来说的重要性！

肩膀象徵著力量和可靠性，有著太平洋肩宽的男人们总是被认为是真诚、可靠、值得信赖的，结实宽厚的肩膀也完美衬托出了男人的帅气。 正因为这样的审美，很多男明星都苦下功夫，希望造就肩霸，李敏镐就是其中一位。

我们先来看看出道前的李敏镐，看脸是顶流配置，但看见瘦窄的肩膀，气势就掉了大半。肩膀实在太窄了，总觉得这个男人一阵风就被被刮跑，遇到坏人要怎么保护心爱的女人呢??? 最重要的是肩窄就显得头大，比例失调。



如果一直保持这种肩宽的话，和任何女明星搭配都体现不出CP感吧，气质还显得有点小家子气，总之和霸总、财阀富家子的气质毫不沾边。



想必李敏镐也认识到了这一点，后期出演作品时就明显能够看到肩宽倍增，厚实宽阔的肩膀立马就拉升了整个人的气质，变身完美衣架子，能够撑起任何服装。



宽肩势必显得腰细，倒三角身材是每一个男人所追求的完美身材，人也显得更有力量，看起来是不是更加有安全感呢？



宽肩+绝佳的体态+帅气颜值，在气质这方面李敏镐已经一骑绝尘了。





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