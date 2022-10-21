個性VS大頭症！李燦赫亮相打歌節目從頭到尾一言不發，MC超尷尬！唱歌全程背對觀眾

是另類的自由表達方式，還是「大頭病」不尊重觀眾，樂童音樂家李燦赫對待觀眾的態度引起了熱議。

10月17日，李燦赫發行了個人首張SOLO專輯《ERROR》，並於20日開始登上各大音樂節目正式展開宣傳期。 正值宣傳期第一天，他就被爆出了戀情，與女團fromis_9成員李賽綸相戀1年多，對此YG娛樂的說辭如往常一樣「這是藝人的私生活，無法確認」。



同天晚些時候，李燦赫亮相了Mnet的《M Countdown》，他戴著印有「ERROR」字樣的口罩現身，與其他笑得很開心的歌手不同，他幾乎遮住了半張臉。 主持人南潤壽和美延問李燦赫SOLO出道的感想，以及和樂童音樂家活動時有何不同等，但李燦赫卻手拿話筒不開口，台上充滿了尷尬的氛圍，MC們不知該如何是好，不得不以」我有心靈感應「的說辭一帶而過。





接著李燦赫開始表演，他背對觀眾開始演唱，整首歌期間觀眾們看到的幾乎都是他的後腦勺，看著他晃來晃去的腦袋似乎很享受音樂，但因為無法看到他的表情，觀眾們實在不知道他想要傳達的情感。



節目結束後，李燦赫的態度就引發了網民熱烈的討論，有人表示：「適可而止吧」、「GD病可不這樣」、「有本事別來宣傳啊，來了就應該盡責」、「大頭症犯了」等。 也有人支持李燦赫，稱：「這是自由的表現方式」、「有可能原本舞台設計就是這樣的，只是剛好遇到緋聞曝光，大家才覺得他奇怪」等。

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